Росія вчергове атакувала Харків, багато постраждалих, зокрема немовля (фото)

Серед поранених — 5-місячне немовля

Увечері 1 серпня Харків знову опинився під ворожим ударом. За попередніми даними, російські війська приблизно о 20:50 атакували місто безпілотником типу "Молнія".

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Влучання зафіксовано в Київському районі.

Попередньо, безпілотник вдарив у дерево, але уламки та вибухова хвиля завдали шкоди цивільному сектору.

Ворожий дрон влучив у дерево Постраждали цивільні об'єкти Уламки російської "Молнії"

На місце обстрілу оперативно прибули бригади екстреної медичної допомоги, а також рятувальні служби. У результаті удару постраждали 10 осіб, серед яких — троє дітей: 5-місячне немовля, а також 9-річний і 10-річний хлопчики.

Медики рятують поранених

П'ятеро постраждалих були госпіталізовані, інші — отримали допомогу медиків на місці. Відомо, що серед дорослих травмувалися жінки віком 25, 32 і 35 років, а також 48-річний чоловік. Усіх доставили до медичних закладів Харкова.

За даними Олега Синєгубова, також унаслідок вибуху пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві, у Солом'янському районі, внаслідок ракетного обстрілу з боку Росії 31 липня було знищено кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, для атаки окупанти використали крилаті ракети типу "Іскандер-К", оснащені касетною бойовою частиною.