Россия в очередной раз атаковала Харьков, много пострадавших, в том числе младенец (фото)
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Среди раненых — 5-месячный младенец
Вечером 1 августа Харьков снова оказался под вражеским ударом. По предварительным данным, российские войска примерно в 20:50 атаковали город беспилотником типа "Молния".
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Попадание зафиксировано в Киевском районе.
Предварительно, беспилотник ударил в дерево, но обломки и взрывная волна нанесли ущерб гражданскому сектору.
На место обстрела оперативно прибыли бригады экстренной медицинской помощи, а также спасательные службы. В результате удара пострадали 10 человек, среди которых — трое детей: 5-месячный младенец, а также 9-летний и 10-летний мальчики.
Пятеро пострадавших были госпитализированы, другие — получили помощь медиков на месте. Известно, что среди взрослых травмировались женщины 25, 32 и 35 лет, а также 48-летний мужчина. Всех доставили в медицинские учреждения Харькова.
По данным Олега Синегубова, также в результате взрыва повреждено остекление многоквартирного жилого дома.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, в Соломенском районе, в результате ракетных обстрелов со стороны России 31 июля было уничтожено несколько частных домов. По предварительной информации, для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты типа "Искандер-К", оснащенные кассетной боевой частью.