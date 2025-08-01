Россия в очередной раз атаковала Харьков, много пострадавших, в том числе младенец (фото)

Среди раненых — 5-месячный младенец

Вечером 1 августа Харьков снова оказался под вражеским ударом. По предварительным данным, российские войска примерно в 20:50 атаковали город беспилотником типа "Молния".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Попадание зафиксировано в Киевском районе.

Предварительно, беспилотник ударил в дерево, но обломки и взрывная волна нанесли ущерб гражданскому сектору.

Вражеский дрон попал в дерево Пострадали гражданские объекты Обломки российской "Молнии"

На место обстрела оперативно прибыли бригады экстренной медицинской помощи, а также спасательные службы. В результате удара пострадали 10 человек, среди которых — трое детей: 5-месячный младенец, а также 9-летний и 10-летний мальчики.

Медики спасают раненых

Пятеро пострадавших были госпитализированы, другие — получили помощь медиков на месте. Известно, что среди взрослых травмировались женщины 25, 32 и 35 лет, а также 48-летний мужчина. Всех доставили в медицинские учреждения Харькова.

По данным Олега Синегубова, также в результате взрыва повреждено остекление многоквартирного жилого дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, в Соломенском районе, в результате ракетных обстрелов со стороны России 31 июля было уничтожено несколько частных домов. По предварительной информации, для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты типа "Искандер-К", оснащенные кассетной боевой частью.