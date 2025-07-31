Повсюду обломки и стекло: как оправляется от российской атаки один из районов Киева (эксклюзивные фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Часть построек обвалилась до фундамента, другие — частично разрушены
В Соломенском районе Киева, в микрорайоне Отрадный, в результате российского ракетного удара 31 июля был разрушен ряд частных домов. По предварительной информации, оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер-К" с кассетной боевой частью.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте атаки. Взрывная волна охватила значительную территорию, нанеся масштабные повреждения дворов.
На фото отмечены последствия удара: полностью разрушены здания, многочисленные обломки конструкций, фрагменты крыш, окон, кирпичей, деревянных балок и стекла.
Часть построек обрушилась до фундамента, другие — частично разрушены — крыши свисают или лежат на земле. Дороги и придомовые территории засыпаны строительным мусором, листьями деревьев и ветками.
На снимках также видны люди в защитных касках и спецодежде — вероятно, это работники коммунальных служб и волонтеры, которые оценивают повреждения и проводят аварийно-спасательные работы.
Присутствуют также местные жители, наблюдающие за расчисткой или пытающиеся найти остатки личных вещей. Территория ограничена красно-белыми лентами.
В нескольких местах на фото заметны поврежденные многоэтажные дома – выбиты окна, разрушены балконы, некоторые забиты фанерой. Поблизости работает спецтехника, в том числе экскаваторы и грузовики, которые вывозят обломки.
Что известно о российском обстреле столицы 31 июля
Утром 31 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. По официальной информации, было выпущено несколько крылатых ракет типа "Искандер-К" с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек, более 120 — пострадали, в том числе 10 детей. В городе зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры: повреждены более 100 объектов, в том числе многоэтажки, детские сады, школы, медицинские учреждения и университеты.
Ранее "Телеграф" публиковал кадры из Святошинского района — места, куда попал вражеский снаряд в многоэтажку. Целый подъезд дома "сложился" после попадания крылатой ракеты.