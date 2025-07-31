Повсюду обломки и стекло: как оправляется от российской атаки один из районов Киева (эксклюзивные фото)

Часть построек обвалилась до фундамента, другие — частично разрушены

В Соломенском районе Киева, в микрорайоне Отрадный, в результате российского ракетного удара 31 июля был разрушен ряд частных домов. По предварительной информации, оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер-К" с кассетной боевой частью.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте атаки. Взрывная волна охватила значительную территорию, нанеся масштабные повреждения дворов.

Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район

На фото отмечены последствия удара: полностью разрушены здания, многочисленные обломки конструкций, фрагменты крыш, окон, кирпичей, деревянных балок и стекла.

Последствия обстрелов Киева 31 июля. Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район

Часть построек обрушилась до фундамента, другие — частично разрушены — крыши свисают или лежат на земле. Дороги и придомовые территории засыпаны строительным мусором, листьями деревьев и ветками.

Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район

На снимках также видны люди в защитных касках и спецодежде — вероятно, это работники коммунальных служб и волонтеры, которые оценивают повреждения и проводят аварийно-спасательные работы.

Эксперты работают на месте атаки и ликвидируют последствия Эксперты работают на месте атаки и ликвидируют последствия Эксперты работают на месте атаки и ликвидируют последствия Эксперты работают на месте атаки и ликвидируют последствия Эксперты работают на месте атаки и ликвидируют последствия Эксперты работают на месте атаки и ликвидируют последствия

Присутствуют также местные жители, наблюдающие за расчисткой или пытающиеся найти остатки личных вещей. Территория ограничена красно-белыми лентами.

Киевляне – на месте удара Киевляне – на месте удара Киевляне – на месте удара Киевляне – на месте удара Киевляне – на месте удара Киевляне – на месте удара Киевляне – на месте удара

В нескольких местах на фото заметны поврежденные многоэтажные дома – выбиты окна, разрушены балконы, некоторые забиты фанерой. Поблизости работает спецтехника, в том числе экскаваторы и грузовики, которые вывозят обломки.

Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район Последствия обстрелов Киева 31 июля. Соломенский район

Что известно о российском обстреле столицы 31 июля

Утром 31 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. По официальной информации, было выпущено несколько крылатых ракет типа "Искандер-К" с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек, более 120 — пострадали, в том числе 10 детей. В городе зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры: повреждены более 100 объектов, в том числе многоэтажки, детские сады, школы, медицинские учреждения и университеты.

Ранее "Телеграф" публиковал кадры из Святошинского района — места, куда попал вражеский снаряд в многоэтажку. Целый подъезд дома "сложился" после попадания крылатой ракеты.