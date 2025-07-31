Всюди уламки та скло: як оговтується від російської атаки один із районів Києва (ексклюзивні фото)

Частина споруд обвалилася до фундаменту, інші — частково зруйновані

У Солом'янському районі Києва, у мікрорайоні Відрадний, внаслідок російського ракетного удару 31 липня було зруйновано низку приватних будинків. За попередньою інформацією, окупанти застосували крилаті ракети "Іскандер-К" з касетною бойовою частиною.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці атаки. Вибухова хвиля охопила значну територію, спричинивши масштабні пошкодження дворів.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район

На фото зафіксовані наслідки удару: повністю зруйновані будівлі, численні уламки конструкцій, фрагменти дахів, вікон, цегли, дерев'яних балок і скла.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район

Частина споруд обвалилася до фундаменту, інші — частково зруйновані — дахи звисають або лежать на землі. Дороги та прибудинкові території засипані будівельним сміттям, листям дерев і гілками.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район

На знімках також видно людей у захисних касках і спецодязі — ймовірно, це рятувальники, працівники комунальних служб та волонтери, які оцінюють пошкодження та проводять аварійно-рятувальні роботи.

Експерти працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки Експерти працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки Експерти працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки Експерти працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки Експерти працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки Експерти працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки

Присутні також місцеві жителі, які спостерігають за розчищенням або намагаються знайти залишки особистих речей. Територія обмежена червоно-білими стрічками.

Кияни — на місці удару Кияни — на місці удару Кияни — на місці удару Кияни — на місці удару Кияни — на місці удару Кияни — на місці удару Кияни — на місці удару

У декількох місцях на фото помітні пошкоджені багатоповерхові будинки — вибиті вікна, зруйновані балкони, деякі вікна забиті фанерою. Поблизу працює спецтехніка, зокрема екскаватори та вантажівки, які вивозять уламки.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Солом'янський район

Що відомо про російський обстріл столиці 31 липня

Уранці 31 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. За офіційною інформацією, було випущено кілька крилатих ракет типу "Іскандер-К" з касетними боєприпасами. Унаслідок атаки загинуло щонайменше 9 осіб, понад 120 — постраждали, зокрема 10 дітей. У місті зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено понад 100 об'єктів, зокрема багатоповерхівки, дитячі садки, школи, медичні заклади та університети.

Раніше "Телеграф" публікував кадри зі Святошинського району — місця, куди влучив ворожий снаряд у багатоповерхівку. Цілий під'їзд будинку "склався" після влучання крилатої ракети.