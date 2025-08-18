В Харькове российский дрон ударил в многоэтажку: есть пожары и разрушения, погиб человек

Из-за разрушения перекрытий дома под завалами могут находиться люди

Российский ударный беспилотник типа "Шахед" утром 18 августа попал в многоэтажный жилой дом в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки россиян есть разрушения, возникли пожары, погиб один человек, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, из-за разрушения перекрытий дома под завалами могут находиться люди.

"В жилом доме, в который попал "шахед", пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом — пылает последний этаж. В результате обвала перекрытий есть угроза, что под завалами могут находиться люди", — написал мэр.

Также Терехов отметил, что в результате атаки погибший, еще 15 человек пострадали, среди них дети 6 и 10 лет. Информацию Терехова о пострадавших частично подтвердил руководитель Харьковской ОВ Олег Синегубов — по его словам, сейчас оказывается помощь нескольким пострадавшим.

"25-летний мужчина и 79-летняя женщина пострадали в результате "прилета" вражеского БпЛА по Индустриальному району города. 10-летний мальчик, 19-летняя девушка, 46-летний мужчина и 47-летняя женщина госпитализированы медиками", — написал руководитель ОВА.

Напомним, что это уже вторая атака на город за последние часы. Вечером 17 августа российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Сумам, Харькову и Павлограду. В результате атаки были зафиксированы повреждения жилой и гражданской инфраструктуры, в Харькове пострадали 11 человек.

Также Россия ударила по центру Сум днем 15 августа как раз накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Российские пропагандисты попытались оправдать эту атаку, но получилось у россиян как обычно, бесконечно тупо и неадекватно.