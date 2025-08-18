В Харькове увеличилось количество погибших, пострадали много детей: последствия российского обстрела (фото) - обновляется

Под завалами могут еще находиться люди

Взрывы в Харькове раздавались в ночь на 18 августа. Враг атаковал Индустриальный район города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал о последствиях атаки.

Вражеская ракета попала в землю возле жилых домов. Повреждены более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных автомобилей. Взрывной волной выбиты более тысячи окон.

UPD:18 августа в Харькове объявили траур. Пятеро погибших — среди них полуторагодовалая девочка. Двадцать человек ранены. Младшему пострадавшему всего шесть лет.

09:30 Число погибших в Харькове возросло до 5 человек, среди них 16-летний парень. Под завалами еще остаются люди.

08:30 В Харькове под завалами дома обнаружили еще одно тело человека. Число погибших возросло до 4, сообщает мэр города Игорь Терехов.

В ОВА рассказали, что оккупанты ударили 4 БпЛА типа "Герань-2" по пятиэтажке. Число пострадавших достигло 17 человек.

При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, обстрел произошел 17 августа около 22:50. Тип ракеты, которой войска РФ атаковали город, устанавливается.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что спасатели провели обследование квартир поврежденных домов. В некоторых помещениях приходилось деблокировать двери и эвакуировать жильцов. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим.

В жилом доме в Индустриальном районе Харькова было пять попаданий. Об этом рассказал Суспильному директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких. Есть разрушение перекрытий и обвалы. Гладких говорит, что в настоящее время известно о 17 пострадавших, 3 человека погибли, среди них — ребенок, которому один год, его достали из-под завалов. Чиновник отмечает, что под завалами еще могут находиться люди.

Городской глава города Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших 6 детей. По состоянию на 6:36 спасатели получили еще одного живого человека.

Операция по спасению продолжается и под завалами еще могут находиться люди.

Стоит отметить, что российские кафиры вечером 17 августа ударили баллистическими ракетами по Сумам, Харькову и Павлограду. В результате атаки повреждение жилой и гражданской инфраструктуры.