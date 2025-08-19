Хронология войны — день 1273: результаты встречи Зеленского и Трампа и давление россиян на фронте

19 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

В календаре вторник, 19 августа 2025 года. В США прошла важная для приближения мира встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также их общий разговор с европейскими лидерами. Первые результаты встреч выглядели обнадеживающе. В это же время давление россиян на фронте не прекращалось. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении — 52 из 133.

Как проходит 1273 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Россияне готовятся атаковать Украину ракетами с Ту-95МС. Тем временем Одесскую область уже обстреляли баллистическими ракетами.

00:00 DeepState сообщает об очередном продвижении оккупантов в районе населенных пунктов Темировка, Ольговское и Муравка Запорожской области.

Продвижение россиян в Запорожской области

