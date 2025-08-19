Россияне запустили по Украине ракеты: объявлена воздушная тревога (обновляется)

Бомбардировщики Ту-95МС совершили пусковые маневры

Российские оккупанты в ночь на 19 августа устроили очередную воздушную атаку на Украину. Кроме множества ударных беспилотников, стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Украине. Также враг запускал баллистические ракеты по Одесской области.

(обновляется)

03:55 Ту-95МС выполнили повторные пусковые маневры в районе Каспийского моря. Предыдущие пуски были имитационными. Ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины в течение часа.

03:30 Россияне выпустили баллистические ракеты по Кременчугу. Предварительно две ракеты "Искандер".

02:55 Полтавская область находилась под сильной атакой ударных дронов, Главные усилия враг направил на Лубны и Кременчуг, россияне в очередной раз атакуют энергетику.

02:50 Сообщается о пусковых маневрах Ту-95МС в районе Энгельса. Если пуски были реальными, ракеты можно ожидать в течение следующих 45 минут.

Напомним, что прошедшая российская массированная ракетная атака на Украину произошла в ночь на 31 июля. В частности, российские оккупанты обстреляли крылатыми ракетами "Искандер-К" Киев, одна из вражеских ракет попала в многоэтажное здание. В результате российской атаки погибли 32 человека и 159 получили ранения.

До этого новую комбинированную атаку на Украину оккупанты устроили в ночь на 28 июля. Россияне выпустили ракеты Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160 и направили на Украину много дронов. Традиционно мишенями для атаки врага была избрана гражданская инфраструктура – оккупанты продолжили шахедно-ракетный террор. Тогда главной целью для врага стал Староконстантинов.