Росіяни запустили по Україні ракети: під ударом був Кременчук (оновлено)

Бомбардувальники Ту-95МС здійснили пускові маневри, під ударом опинився Кременчук

Російські окупанти в ніч на 19 серпня влаштували чергову повітряну атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Україні. Також ворог запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Головною мішенню атаки став Кременчук — його атакували десятки дронів, дві балістичні та п'ять крилатих ракет.

05:45 Почалися відбої повітряної тривоги.

05:35 Дорозвідка по крилатих ракетах. У Кременчуці пролунала велика кількість вибухів, ППО відбивала атаку.

05:30 У Кременчуці лунають вибухи, ППО відбиває ракетну атаку.

05:25 Ракет вже п'ять, типу Х-101. Всі ракети взяли курс на Кременчук, росіяни намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру.

05:20 Крилатих ракет вже чотири, тримають курс на Кременчук, який був під атакою всю ніч.

05:10 Дві крилатих ракети курсом на Полтавську область.

03:55 Ту-95МС виконали повторні пускові маневри в районі Каспійського моря. Попередні пуски були імітаційними. Ракети можуть опинитися у повітряному просторі України протягом години.

03:30 Росіяни випустили балістичні ракети по Кременчуку. Попередньо, дві ракети "Іскандер".

02:55 Полтавська область перебувала під сильною атакою ударних дронів, Головні зусилля ворог спрямував на Лубни та Кременчук, росіяни вчергове атакують енергетику.

02:50 Повідомляється про пускові маневри Ту-95МС у районі Енгельса. Якщо пуски були реальними, то ракети можна очікувати протягом наступних 45 хвилин.

Нагадаємо, що минула російська масована ракетна атака на Україну відбулася в ніч на 31 липня. Зокрема російські окупанти обстріляли крилатими ракетами "Іскандер-К" Київ, одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло 32 людини та 159 отримали поранення.

До цього нову комбіновану атаку на Україну окупанти влаштували в ніч на 28 липня. Росіяни випустили ракети Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160 та спрямували на Україну багато дронів. Традиційно мішенями для атаки ворога було обрано цивільну інфраструктуру – окупанти продовжили шахедно-ракетний терор. Тоді головною ціллю для ворога став Старокостянтинів.