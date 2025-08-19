В ночь больших переговоров Россия массированно атаковала Кременчуг. Что известно о последствиях (фото) - обновлено

РФ устроила комбинированную атаку

Взрывы в Кременчуге Полтавской области прозвучали в ночь на вторник, 19 августа. Россия атаковала город десятками беспилотников и, вероятно, двумя баллистическими и пятью крылатыми ракетами.

Обновлено. Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут проинформировал, что в результате массированной российской атаки зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. К счастью, обошлось без жертв.

Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв Владимир Когут

В городе работала ПВО. После взрывов произошел масштабный пожар. В небо вздымается дым. Появилось фото школы, которая пострадала во время атаки.

Повреждены окна

Перед школой - воронка

Так Кременчуг выглядит на рассвете

В домах вылетели окна

Возникло серьезное возгорание

Напомним, в ночь на 19 августа, когда президент США Дональд Трамп после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами звонил по телефону руководителю России Владимиру Путину, РФ устроила очередную атаку на Украину. Помимо большого количества ударных беспилотников стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101. Враг также запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Именно Кременчуг стал главной мишенью атаки.

Как сообщал "Телеграф", 15 июня Кременчуг также пережил массированную атаку. Враг использовал более 30-40 дронов "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" и баллистические ракеты "Искандер-М". Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.