В ніч великих переговорів Росія масовано атакувала Кременчук. Що відомо про наслідки (фото) - оновлено

РФ влаштувала комбіновану атаку

Вибухи у місті Кременчук Полтавської області пролунали в ніч на вівторок, 19 серпня. Росія атакувала місто десятками безпілотників та, ймовірно, двома балістичними й п'ятьма крилатими ракетами.

Оновлено. Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут поінформував, що внаслідок масованої російської атаки зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. На щастя, обійшлося без жертв.

Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв Володимир Когут

У місті працювала ППО. Після вибухів виникла масштабна пожежа. В небо здіймається дим. З'явилося фото школи, яка зазнала пошкоджень під час атаки.

Вибило шибки

Перед школою - вирва

Так Кременчук виглядає на світанку

В будинках повилітали вікна

Виникло серйозне займання

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня, коли президент США Дональд Трамп після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами телефонував керівнику Росії Володимиру Путіну, РФ влаштувала чергову атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101. Ворог також запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Саме Кременчук став головною мішенню атаки.

Як повідомляв "Телеграф", 15 червня Кременчук також пережив масовану атаку. ворог використав понад 30-40 дронів "Шахед", крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" та балістичні ракети "Іскандер-М". Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.