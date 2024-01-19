Без походов в ТЦК: когда заработает электронный кабинет призывника и как актуализировать данные
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Сервисы будут работать как швейцарские часы, уверяют в Минобороны
Верховная Рада Украины 16 января приняла законопроект №10062, предусматривающий совершенствование Единого электронного государственного реестра военнообязанных "Оберег". Пользователи смогут актуализировать персональные данные в электронном кабинете призывника, который запустят з второго квартала 2024 года.
Получить статус участника боевых действий (УБД) можно будет дистанционно, подав заявку. Об этом заместительница министра оборони Екатерина Черногоренко рассказала в эфире телемарафона.
Введение электронного кабинета станет возможным после того, как вступит в законную силу закон о е-реестре. Запустить сервисы для призывников, военнообязанных и резервистов планируют со второго квартала. Эти сервисы позволят актуализировать данные без визита в территориальный центр комплектования (ТЦК). Причем заполнить данные можно в любое время и в удобном месте.
"Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние правдивые данные. И дальше уже ТЦК будут использовать их в своей ежедневной работе", ― сказала Черногоренко.
Представительница Минобороны отметила, что уже проведена верификация в реестре "Оберег". Она утверждает ― сервисы будут работать как швейцарские часы.
"Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая имелась в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК", ― сказала Черногоренко.
Однако представительница Минобороны не смогла ответить на вопрос об электронных повестках. Она отметила, что этот вопрос рассмотрят в рамках закона о мобилизации.
Напомним, что законопроект №10062, который народные депутаты приняли 16 января 2024 года, введен для повышения обороноспособности страны. Кроме введения электронного реестра там еще указаны меры для усиления киберзащиты, право размещать IT-системы в военных облачных хранилищах НАТО, расширение доступа к разведданным союзников, ускорение развертывания новых боевых систем.
Больше всего вопросов у общества было именно к электронному реестру. В нем указывается персональная информация о призывниках, военнообязанных и резервистах. В реестре будет указана такая информация:
- ФИО;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- водительское удостоверение;
- реквизиты паспортов;
- владение иностранными языками;
- информация о судимостях и прочее.
Ранее "Телеграф" писал, что некоторые данные удалось исключить из Единственного реестра. Туда не обязательно вносить информацию о членах семьи и сведения о поездках за границу.