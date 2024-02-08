Фронт может обвалиться, ВСУ критически не хватает людей, – The Washington Post

Дебаты властей о мобилизации и о том, до какой степени страна должна ее усилить, злят солдат на передовой

Украинские пехотные подразделения на передовой сообщают об острой нехватке солдат. Это приводит к истощению и снижению морального духа бойцов на передовой.

Прослеживается новая опасная динамика для Киева спустя два года после начала изнурительной кровопролитной войны с Россией. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечет, что журналисты WP пообщались почти с дюжиной солдат и командиров. Все они, якобы, жаловались на нехватку личного состава и говорили, что это является их самой серьезной проблемой на данный момент. Ведь оккупанты продолжают наступление.

Издание утверждает, что по словам командира одного из батальонов механизированной бригады, воюющей на востоке Украины, в настоящее время его подразделение насчитывает меньше 40 пехотинцев. При том, что полностью укомплектованный батальон должен включать в себя более 200 человек. На подобную ситуацию пожаловался изданию еще один комбат.

The Washington Post отмечает, что солдаты говорили с журналистами на условиях анонимности. Они, якобы, не были уполномочены выступать публично и могли столкнуться с возмездием за свои комментарии.

В статье отмечается, что сообщения об острой нехватке человеческого ресурса на фронте стали поступать именно в то время, когда президент Владимир Зеленский готовится сменить главнокомандующего Валерия Залужного. Издание акцентирует внимание на том, что одно из главных разногласий между украинским лидером и генералом, якобы, заключается в том, сколько новых солдат Украине нужно мобилизовать.

Инсайдеры рассказали, что Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек. Однако Зеленский считает такое количество нецелесообразным ввиду дефицита формы, оружия, учебных помещений и потенциальных проблем, связанных с мобилизацией.

Вместе с тем глава государства публично заявил, что Украине не хватает средств для выплат такого количества призывников.

WP пишет, что финансовая помощь западных партнеров не может быть использована для выплаты зарплат солдатам, а бюджет Украины уже и так находится под давлением. При этом США все еще тормозят решение вопроса о выделении финансирования Киеву. В Сенате США провалили голосование по этому поводу.

В статье утверждается, что продолжающиеся дебаты в Киеве о мобилизации и о том, до какой степени страна должна ее усилить, разозлили солдат на передовой. Военный, беседовавший с журналистом на условиях анонимности, рассказал, что за последние пять месяцев в его батальон было отправлено всего пять человек. Это без учета ребят, которые вернулись после ранений. Новобранцы, якобы, плохо обучены. От них мало толку на поле боя.

Кроме того, солдаты, якобы, признали, что власти плохо объяснил общественности, почему необходимо отправлять больше людей на фронт.

Тем временем украинский парламент находится в процессе доработки нового законопроекта о мобилизации, который снизит минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Его уже приняли в первом чтении.

Ранее "Телеграф" писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал пункты законопроекта об усилении мобилизации, которые будут дорабатываться ко второму чтению. Он отметил, что "вопросы к нему есть у всех" и пообещал, что блокировка счетов уклонистов точно не будет поддержана.