ВСУ без Залужного: что известно о новом командовании армии и какие изменения оно принесет

Вооруженные силы Украины уже получили нового главнокомандующего

В четверг, 8 февраля, вечером президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. По словам главы государства, с этого дня к работе приступит новая команда во главе с экс-командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

"Телеграф" выяснял, какие изменения может принести с собой новоназначенное руководство и какими рисками будет сопровождаться масштабная кадровая перестановка в армии во время войны.

На сегодня уже известно, что на руководящие должности в армии рассматривают бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палису и Вадима Сухаревского.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, несмотря на нехватку опыта управления большими группировками, эти военные вполне могут стать мощным костяком новой команды во главе с генерал-полковником Сырским.

– Андрей Гнатов – экс-командир 36-й бригады, Михаил Драпатый – бригадный генерал, начинавший еще в 2014 году на границе, бывший командир 58-й мотопехотной бригады. Игорь Скибюк – командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сейчас заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками. Павел Палиса – командир 93-й механизированной бригады, Вадим Сухаревский – это вообще легенда. Он начинал воевать еще со Славянска в 2014 году. Сейчас он в 59-й мотопехотной бригаде, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, Михаил Жирохов отмечает: среди названных президентом фамилий есть минимум два человека из "команды" Залужного — Евгений Мойсюк (экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками в 2019-2021 гг.) и Михаил Забродский (генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовыми войсками 2015-2019 г., экс-заместитель Валерия Залужного).

Учитывая это, ожидать чего-либо кардинально нового в подходе командования к ведению войны, как и ухудшения ситуации на фронте именно в связи с кадровой перестановкой, не стоит, считает эксперт.

– Конечно, будут смены командования бригад, на уровне оперативно-тактических группировок, но я не думаю, что будут резать "по живому". Относительно изменений в тактике и общих подходах, прогнозировать сложно, ведь эта команда воевала вместе с Валерием Залужным с 2014 года — последние 10 лет. Это не самые плохие кандидаты, которые могли бы быть, – отмечает Михаил Жирохов.

Наибольшим риском в привлечении новой команды к руководству ВСУ военный эксперт считает нехватку у нее опыта командования большими группировками войск. В то же время о полном отсутствии опыта и "кабинетности" этих военных говорить не приходится.

В частности, Михаил Драпатый и Андрей Гнатов принимали участие в планировании Херсонской операции, которая стала одной из самых сложных и успешных за все время полномасштабной войны.

– В то же время участвовать в планировании и планировать самому – это несколько разные вещи. Им нужно учиться. Есть ли у Украины время, чтобы они учились? Не могу сказать. Во всяком случае, армия – это единый организм с четкой иерархией. Военные привыкли выполнять приказы, не переводя их в плоскость личностей.

Есть приказ командующего и все. Полковник, майор, лейтенант, капитан – они просто выполняют эти приказы и даже не всегда знают, кем они подписаны. В армии не может быть ситуации типа: "Я не буду выполнять приказ Сырского, буду только Залужного" , — говорит эксперт.

Увольнение главнокомандующего уровня Валерия Залужного в разгар полномасштабной войны – безусловно, рискованное решение со стороны Владимира Зеленского. Хочется верить, что президент точно знает, что делает, передавая защиту государства в руки новоназначенной команды.