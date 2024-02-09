Ночная атака на Харьковщину: под удар попали жилые дома, гостиница и не только (фото и видео)
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После полуночи 9 февраля россияне беспилотниками ударили по гражданской инфраструктуре Змиевской общины Харьковской области. Пострадал мужчина.
В результате обстрела возникли пожары в здании гостиницы, летней площадки, ресторана, а также загорелись три легковых автомобиля. Пожары потушили, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадал гражданский мужчина, охранник. Ему на месте оказали медицинскую помощь.
Кроме того, другими ударами россиян было повреждено несколько зданий. В частности пострадали частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.
"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура", — подчеркнул Синегубов.
В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 9 февраля россияне нанесли удар по Украине 16-ю шахедами. В результате боевой работы было уничтожено 10 беспилотников в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Напомним, россияне регулярно бьют по Харьковщине и ее областному центру. Так, 7 февраля оккупанты обстреляли Харьков ракетами северокорейского производства.