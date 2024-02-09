Нічна атака на Харківщину: під удар потрапили житлові будинки, готель і не лише (фото та відео)

Є постраждалий

Після опівночі 9 лютого росіяни безпілотниками вдарили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Постраждав чоловік.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану, а також спалахнули три легкові автомобілі. Пожежі загасили, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що постраждав цивільний чоловік, охоронець. Йому на місці надали медичну допомогу.

Крім того, іншими ударами росіян було пошкоджено декілька будівель. Зокрема постраждали приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня.

"Пошкоджено та знищено виключно громадянську інфраструктуру", — наголосив Синєгубов.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 9 лютого росіяни завдали удару по Україні 16-ма шахедами. Внаслідок бойової роботи було знищено 10 безпілотників у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Нагадаємо, росіяни регулярно б’ють Харківщиною та її обласним центром. Так, 7 лютого окупанти обстріляли Харків ракетами північнокорейського виробництва.