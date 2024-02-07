Своїх вже замало? Росіяни обстріляли Харків ракетам країни-союзниці (фото)

Ці ж ракети наробили лиха у Слобідському районі міста

Удари, які росіяни завдали під час масштабного обстрілу України вранці 7 лютого, по Харкову були здійснені ракетами з КНДР. До такого висновку дійшли правоохоронці.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, — північнокорейського виробництва.

"Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", — йдеться у повідомленні.

Також начальник поліції опублікував фото уламків ворожих цілей.

Уламки ракет

Уламки ракет

Обстріл Харкова: що наразі відомо

Перший вибух почули мешканці Харкова 06:00. Унаслідок обстрілу росіян у місті постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків 59 і 64 років, повідомляє пресслужба обласної прокуратури. Зазначається, що всі постраждалі — співробітники одного з підприємств у Слобідському районі, їм було надано допомогу на місці.

Наслідки російського обстрілу

Як зазначає Сергій Болвінов, дві ракети влучили в підприємство з виробництва бетону. Повітряні цілі росіян також цілили у сусідні підприємства. Загалом було запущено, по попереднім даним, 5-8 ракет, але ідентифіковано лише пʼять місць влучань. Інші ще шукають.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни під час атаки використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Сили ППО України знищили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 "шахедів".