Путін намагається відкрити КНДР доступ до міжнародних фінансів в обмін на зброю: що відомо

Росія може допомагати КНДР обійти санкції ООН, щоб отримати зброю

Російська Федерація, можливо, намагається допомогти КНДР отримати доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на ракети та боєприпаси. Зокрема РФ дозволила розблокувати заморожені північнокорейські активи на мільйони доларів.

Про це повідомляє The New York Times. Видання посилається на представників розвідки країн-союзників США.

Минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети, а у відповідь хоче отримати технологічну допомогу від Москви. Також згідно аналізу британського аналітичного центру з питань безпеки, Пхеньян відправив до РФ до 2,5 млн боєприпасів.

"Хоча неясно, чи надала Росія Північній Кореї військові технології, яких вона може хотіти, нові банківські зв’язки були б дуже важливими для Північної Кореї, і, можливо, навіть важливішими для неї", — пише NYT.

Розширення партнерства, швидше за все, надало Північній Кореї сміливості, оскільки останнім часом вона вдається до войовничих загроз, кажуть офіційні особи США.

За даними розвідки, Російська Федерація дозволила розблокувати 9 мільйонів доларів із 30 мільйонів доларів заморожених північнокорейських активів, що зберігаються у російській фінансовій установі. Представники розвідки повідомляють, що ці кошти збідніла Північна Корея використовуватиме для покупки сирої нафти.

Також у розвідці додали, що північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в іншому російському банку у Південній Осетії (окупована Москвою Грузія). Таким чином, у розвідці роблять висновок, що Росія може допомагати КНДР обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків вести бізнес із Північною Кореєю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США готуються захищати союзників від північнокорейських ракет.