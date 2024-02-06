Путин пытается открыть КНДР доступ к международным финансам в обмен на оружие: что известно

Россия может помогать КНДР обойти санкции ООН, чтобы получить оружие

Российская Федерация, возможно, пытается помочь КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы. В частности, РФ разрешила разблокировать замороженные северокорейские активы на миллионы долларов.

Об этом сообщает The New York Times. Издание ссылается на представителей разведки стран-союзников США.

В прошлом месяце Белый дом заявил, что имеет доказательства того, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты, а в ответ хочет получить технологическую помощь от Москвы. Также согласно анализу британского аналитического центра по вопросам безопасности, Пхеньян отправил в РФ до 2,5 млн боеприпасов.

"Хотя неясно, предоставила ли Россия Северной Корее военные технологии, которые она может хотеть, новые банковские связи были бы очень важными для Северной Кореи, и, возможно, даже более важными для нее", — пишет NYT.

Расширение партнерства, скорее всего, придало Северной Кореи смелости, поскольку в последнее время она прибегает к воинственным угрозам, говорят официальные лица США.

По данным разведки, Российская Федерация разрешила разблокировать 9 миллионов долларов из 30 миллионов долларов замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском финансовом учреждении. Представители разведки сообщают, что эти средства обедневшая Северная Корея будет использовать для покупки сырой нефти.

Также в разведке добавили, что северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке в Южной Осетии (оккупированная Москвой Грузия). Таким образом , в разведке делают вывод, что Россия может помогать КНДР обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с Северной Кореей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США готовятся защищать союзников от северокорейских ракет.