Гладиатор Кадырова пошел убивать украинцев после скандала с избиением женщины

Спортсмен из РФ, похоже, хочет избежать наказания

Российский боец Джихад Юнусов публично заявил, что идет воевать против Украины. Видимо, это решение связано с нападением Юнусова на пожилую женщину.

Что нужно знать

Юнусов избил пожилую женщину

Чтобы избежать наказания, Джихад идет воевать против Украины

В сети считают, что спортсмен будет далек от реальной войны из-за связей с Кадыровым

Соответствующий комментарий Джихад разместил на своей странице в Instagram. Юнусов цинично написал, что "идет защищать свой народ на СВО" (так россияне называют полномасштабное вторжение в Украину, — ред.).

Мой следующий бой на турнире АСА в Москве отменяется. Держим курс на СВО, в Украину. Всю свою жизнь я представлял свой народ, Россию на мировых аренах по боям без правил среди профессионалов, теперь с радостью и с гордостью буду защищать свой народ На СВО. Джихад Юнусов

В середине мая прогремел скандал. Юнусов облил горячем кофе и избил пожилую женщину из-за того, что она установила камеру в подъезде многоквартирного дома в Грозном. Несмотря на видео побоев, Джихад остался на свободе. Российские силовики отчитались о "проверке". Издание Кавказ.Реалии отмечает, что Джихад избежал задержания из-за связей с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он является одним из его "гладиаторов".

В сети отметили, что Юнусов, из-за своих связей с "Ахматом", вероятно, не попадет на фронт, а будет "воевать в Тик-Ток войсках".

Ранее известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко пожаловался на украинский флаг. Дело в том, что уроженца Луганской области как-то давно представили украинцем на турнире Pride.