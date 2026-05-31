Гладіатор Кадирова пішов убивати українців після скандалу з побиттям жінки

Спортсмен із РФ, схоже, хоче уникнути покарання

Російський боєць Джихад Юнусов привселюдно заявив, що йде воювати проти України. Ймовірно, це рішення пов’язане із нападом Юнусова на жінку похилого віку.

Що потрібно знати

Юнусов побив жінку похилого віку

Щоб уникнути покарання, Джихад іде воювати проти України

У мережі вважають, що спортсмен буде далеким від реальної війни через зв’язки з Кадировим

Відповідний коментар Джихад розмістив на своїй сторінці в Instagram. Юнусов цинічно написав, що "йде захищати свій народ на СВО" (так росіяни називають повномасштабне вторгнення в Україну, — ред.).

Мій наступний бій на турнірі АСА у Москві скасовується. Тримаємо курс на СВО в Україну. Все своє життя я представляв свій народ, Росію на світових аренах з боїв без правил серед професіоналів, тепер з радістю і з гордістю захищатиму свій народ на СВО. Джихад Юнусов

У середині травня пролунав скандал. Юнусов облив гарячою кавою і побив жінку похилого віку через те, що вона встановила камеру в під’їзді багатоквартирного будинку в Грозному. Попри відео побоїв, Джихад залишився на волі. Російські силовики відзвітували про "перевірку". Видання Кавказ.Реалії зазначає, що Джихад уникнув затримання через зв’язки з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Він є одним із його "гладіаторів".

У мережі зазначили, що Юнусов через свої зв’язки з "Ахматом", ймовірно, не потрапить на фронт, а "воюватиме в Тік-Ток військах".

