Своих уже мало? Россияне обстреляли Харьков ракетам страны-союзницы (фото)

Эти же ракеты наделали беды в Слободском районе города

Удары, нанесенные россиянами во время масштабного обстрела Украины утром 7 февраля, по Харькову были совершены ракетами из КНДР. К такому выводу пришли правоохранители.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, – северокорейского производства.

"Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов — это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", — говорится в сообщении.

Также начальник полиции опубликовал фото обломков вражеских целей.

Обломки ракет

Обломки ракет

Обстрел Харькова: что известно

Первый взрыв услышали жители Харькова 06:00. В результате обстрела россиян в городе пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин 59 и 64 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Отмечается, что все пострадавшие сотрудники одного из предприятий в Слободском районе, им была оказана помощь на месте.

Последствия российского обстрела

Как отмечает Сергей Болвинов, две ракеты попали в предприятие по производству бетона. Воздушные цели россиян также целились в соседние предприятия. В общей сложности было запущено, по предварительным данным, 5-8 ракет, но идентифицировано только пять мест попаданий. Остальные еще ищут.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне во время атаки используя различные средства воздушного нападения – ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО Украины уничтожили 44 воздушных целей : 29 ракет и 15 "шахедов".