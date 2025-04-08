Хронологія війни — день 1140: росіяни запускають дрони по Україні, поки світ страждає від тарифів Трампа

8 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1140 днів. Минулої доби сталося 120 бойових зіткнень, а Покровський напрямок залишається найгарячішим. Також активні бої йдуть на Торецькому, Лиманському та Курському напрямках.

Як проходить 1140 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 До 15 ворожих безпілотників перебуває у повітрі над Україною. Більшість – у межах Дніпропетровської області.

00:00 Президент США Дональд Трамп заявив, що "невдоволений" російськими обстрілами України.

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони зараз бомбардують як божевільні. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це не найкраща ситуація", — сказав Трамп.

Про новини та події 5 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1137: Україна в жалобі, але має успіхи з оптоволоконними дронами

Про те, що відбувалося 6 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1138: ракетний удар по Києву та бої за Сіверськ

Із ситуацією в Україні 7 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі:Хронологія війни — день 1139: росіяни просуваються під Лиманом, а ЗСУ знову поглядають на Кримський міст