Хронологія війни — день 1137: Україна в жалобі, а Росія знову атакує Кривий Ріг

5 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1137 день війни росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами"

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1137 днів. Попередня доба запам’яталася українцям жорстокими ударами Росії по Харкову та Кривому Рогу, внаслідок чого загинуло багато людей, у тому числі й дітей.

Як проходить 1137-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 5 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Зросла кількість загиблих та постраждалих після удару росіян балістикою по Кривому Рогу. Також після атаки "шахедів" на місто є загиблий та поранені.

00:00 Україна знову під атакою російських дронів. Зокрема, вибухи знову лунають у багатостраждальному Кривому Розі – повідомляється про пожежу у приватному секторі. Більшість "Шахедів" у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

А ось що відбувається на фронті станом на початок доби:

Карта, де йдуть бої у Курській області 05.04.2025

Карта бойових дій на Покровському напрямку 05.04.2025

Про новини та події 2 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1134: росіяни запускають БПЛА і застосовують хімічну зброю

Про те, що відбувалося 3 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1135: нові обстріли Харкова та загострення на фронті

З ситуацією в Україні 4 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1136: удар по Харкову та трагедія у Кривому Розі