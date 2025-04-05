Хронология войны — день 1137: Украина в трауре, а Россия вновь атакует Кривой Рог

5 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1137 день войны россияне продолжают атаковать Украину "Шахедами"

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1137 дней. Предыдущие сутки запомнились украинцам жестокими ударами России по Харькову и по Кривому Рогу, в результате чего погибло много людей, в том числе и детей.

Как проходит 1137 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина вновь под атакой российских дронов. В частности, взрывы снова звучат в многострадальном Кривом Роге — сообщается о пожаре в частном секторе. Большинство "Шахедов" в Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщают Воздушные силы ВСУ.

А вот что происходит на фронте по состоянию на начало суток:

Карта, где идут бои в Курской области 05.04.2025

Карта боевых действий на Покровском направлении 05.04.2025

О новостях и событиях 2 апреля "Телеграф" рассказывал здесь:Хронология войны — день 1134: русские запускают БПЛА и применяют химическое оружие

О том, что происходило 3 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1135: новые обстрелы Харькова и обострение на фронте

С ситуацией в Украине 4 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1136: удар по Харькову и трагедия в Кривом Роге