Хронология войны — день 1134: россияне запускают БПЛА и применяют химическое оружие

2 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1134 день войны россияне вновь запустили беспилотники и продолжают давить на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1134 дней. На фронте за прошедшие сутки произошло больше 140 боевых столкновений, из которых 45 на Покровском направлении. При том в ВСУ сообщают о том, что за месяц оккупанты сотни раз использовали запрещенное химическое оружие на поле боя.

Как проходит 1134-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 За март россияне более 700 раз применяли на фронте химическое оружие и запрещенные вещества.

О том, что происходило 30 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1131: Трамп злится на Путина, а NYT написала о "тайной истории" Украины

С ситуацией в Украине 31 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1132: Россия атаковала Украину дронами в годовщину освобождения Киевщины

О новостях и событиях 1 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1133: бои в Белгородской области, большая помощь Украине и удар по энергообъекту