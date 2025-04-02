Потопление крейсера "Москва": командующий ВМС объяснил, зачем это было нужно

Крейсер "Москва", согласно планам россиян, выполнял несколько задач

Украина потопила крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, поскольку могла это сделать. Но кроме этого потопление "Москвы" имело для Украины важное тактическое значение, поэтому крейсер все равно рано или поздно оказался бы на морском дне.

Об этом сказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Крым. Реалии". Он подчеркнул, что Украина стала первой страной мира за многие годы, которая смогла во время войны уничтожить крейсер противника, и первой страной в мире, которая смогла потопить ракетный крейсер.

Крейсер "Москва", согласно планам россиян, выполнял несколько задач: он руководил кораблями российского флота, расположенными от острова Змеиный до мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму, а также изолировал район ведения боевых действий. Скорее всего, крейсер должен был не допускать туда корабли стран НАТО или не допустить вывода украинских боевых кораблей из района Одессы.

"Мы поняли, что если нам удастся это сделать, противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы", – добавил вице-адмирал, объясняя причины, почему Украина потопила этот корабль, как только это смогла сделать.

Напомним, ранее Неижпапа также рассказывал, что "Москва" закрывала основные вопросы ПВО врага. Там были на вооружении системы обнаружения, радиоэлектронной борьбы и морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт". Это был зонтик ПВО над русскими кораблями.

Отметим, издание NYT пишет, что когда ВСУ потопили крейсер "Москва", США были в гневе, поскольку не ожидали такого. Как оказалось, Вашингтон не знал, что у Украины есть ракеты, которые способны потопить большой российский корабль, а тогдашний президент США Байден не планировал разрешать Украине атаковать российский "символ военного могущества" – впрочем, мнение США по этому поводу никого не интересовало.