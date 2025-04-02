Потоплення крейсера "Москва": командувач ВМС пояснив, навіщо це було потрібно

Крейсер "Москва", за планами росіян, виконував кілька завдань

Україна потопила крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії, оскільки могла це зробити. Але окрім цього, потоплення "Москви" мало для України важливе тактичне значення, тому крейсер все одно рано чи пізно опинився б на морському дні.

Про це сказав командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Крим.Реалії". Він підкреслив, що Україна стала першою країною світу за багато років, яка змогла під час війни знищити крейсер противника, та першою країною у світі, яка змогла потопити ракетний крейсер.

Крейсер "Москва", за планами росіян, виконував кілька завдань: він керував кораблями російського флоту, які були розташовані від острова Зміїний до мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму, а також ізолював район ведення бойових дій. Скоріше за все, крейсер повинен був не допускати туди кораблі країн НАТО, або не допустили виведення українських бойових кораблів з району Одеси.

"Ми зрозуміли, що якщо нам вдасться це зробити, противник зрозуміє, що він більше не зможе підходити на таку відстань до наших берегів, і ми зможемо відігнати його від Одеси", – додав віцеадмірал, пояснюючи причини, чому Україна потопила цей корабель, як тільки змогла це зробити.

Нагадаємо, раніше Неїжпапа також розповідав, що "Москва" закривала основні питання ППО ворога. Там були на озброєнні системи виявлення, радіоелектронної боротьби та морський варіант зенітно-ракетного комплексу С-300, який мав назву "Форт". Це була парасолька ППО над російськими кораблями.

Зазначимо, видання NYT пише, що коли ЗСУ потопили крейсер "Москва", США були в гніві, оскільки не очікували такого. Як виявилося, Вашингтон не знав, що Україна має ракети, які здатні потопити великий російський корабель, а тодішній президент США Байден не планував дозволяти Україні атакувати російський "символ військової могутності" – втім, думка США з цього приводу нікого не цікавила.