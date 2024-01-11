Брав участь у всіх конфліктах, їм особливо дорожив Путін: командувач ВМФ розповів, чим був для РФ крейсер "Москва"

Це була гордість Чорноморського флоту

Крейсер "Москва", який знищили Військово-морські сили України у квітні 2022 року, мав 7 поверхів, ліфт та басейн, незадовго перед повномасштабним вторгненням він пройшов капремонт. Цей флагман був справжньою гордістю Росії і саме через його наявність РФ мала флот, а чи не флотилію.

"Це корабель-флагман. Якщо немає крейсера, за великим рахунком флот не може називатися флотом. Без крейсера, корабля першого рангу, це називається флотилія. Таке розуміння градації прийнято ще з часів Радянського Союзу як обов’язкове. Зараз у них флагман – фрегат "Адмірал Макаров", не крейсер. За старими радянськими мірками, це був корабель другого рангу. Зараз, напевно, його ранг підвищили, тому що це все ж таки носій "Калібрів". Так крейсер "Москва" — це саме флагманський корабель флоту", — пояснив командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю "Українській правді".

Він додав, що крейсер "Москва" був побудований в Україні, в Миколаєві, а його перша назва "Слава". Назву "Москва" він отримав після клопотання мера Москви, коли попередню "Москву" — великий протичовновий авіаносний крейсер — списали. З того моменту до цього корабля була прикута увага президента РФ Володимира Путіна.

"Це була гордість Чорноморського флоту. Крейсер брав участь у всіх конфліктах пострадянського періоду: у війні з Грузією, з нього керували всі сили флоту біля її узбережжя, він перебував у Сирії та в районі інших конфліктів", — розповів командувач ВМС.

За його словами, з військової точки зору "Москва" була призначена для океану, а не для Чорного моря. Море замало для крейсера, який несе крилаті ракети з дальністю 500 кілометрів. За часів холодної війни флагман створили для того, щоб знищувати авіаносці Сполучених Штатів. Його так і називали "вбивця авіаносців", хоча жодних авіаносців у Чорному морі немає.

"На "Москві" можна було добре розмістити командний пункт. Там великі флагманські каюти. Щоб ви розуміли, на мою думку, 7 поверхів. Ліфт для підйому від головного командного пункту, який нижчий за головну палубу, до ходового містка. 7 палуб, які проходять ліфт! Ну, щоб командир чи старший на містку командувача не ходив пішки. Там був басейн. Тобто корабель забезпечував дуже комфортні умови проживання особового складу для тривалих походів", — розповів Неїжпапа.

Водночас додав він, "Москва" закривала основні питання протиповітряної оборони: там були на озброєнні системи виявлення, радіоелектронної боротьби та морський варіант зенітно-ракетного комплексу С-300, який мав назву "Форт". Це була парасолька ППО над російськими кораблями. Таким чином, "Москва" виконувала кілька функцій: командний пункт, корабель протиповітряної оборони та символ : "Москва прийшла з війною".

Глава ВМС розповів, що коли стало зрозуміло, що "Москву" вдалося вразити, його переповнювали емоції. Однак у повноті відчути радість не вдалося, бо тоді ситуація була дуже напруженою.

"Звичайно, емоції були. Але ми тоді ще не спіткали взагалі важливість моменту. Тому що війна йде, завтра може знову хтось підійти... Не було часу особливо сидіти і відчувати якусь велику перемогу, обстановка на той час була дуже напруженою. Так, була радість, звичайно, що українська зброя має такий успіх. Звичайно, це такий історичний момент. Але він особисто для мене якось дуже швидко пройшов", – поділився спогадами Неїжпапа.

Як розповідав "Телеграф", за пів року після знищення крейсера "Москва" у неї з’явився новий командир. Документ із грифом "для службового використання", датований 10 вересня 2022 року, оприлюднила українська розвідка. Згідно з ним, новим командиром потопленого крейсера став Андрій Саватеєв.