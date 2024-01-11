Участвовал во всех конфликтах, им особо дорожил Путин: командующий ВМФ рассказал, чем был для РФ крейсер "Москва"

Это была гордость Черноморского флота

Крейсер "Москва", который уничтожили Военно-морские силы Украины в апреле 2022 года, имел 7 этажей, лифт и бассейн, незадолго перед полномасштабным вторжением он прошел капремонт. Этот флагман был настоящей гордостью России и именно из-за его наличия РФ имела флот, а не флотилию.

"Это корабль-флагман. Если нет крейсера, по большому счету флот не может называться флотом. Без крейсера, корабля первого ранга, это называется флотилия. Такое понимание градации принято еще со времен Советского Союза как обязательное. Сейчас у них флагман − фрегат "Адмирал Макаров", не крейсер. По старым советским меркам, это был корабль второго ранга. Сейчас, наверное, его ранг повысили, потому что это все-таки носитель "Калибров". Так крейсер "Москва" − это именно флагманский корабль флота", — пояснил командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что крейсер "Москва" был построен в Украине, в Николаеве, а его первое название "Слава". Название "Москва" он получил после ходатайства мэра Москвы, когда предыдущую "Москву" − большой противолодочный авианосный крейсер − списали. С того момента к этому кораблю было приковано внимание президента РФ Владимира Путина.

"Это была гордость Черноморского флота. Крейсер участвовал во всех конфликтах постсоветского периода: в войне с Грузией, с него управляли все силы флота у ее побережья, он находился в Сирии и в районе других конфликтов", — рассказал командующий ВМС.

По его словам, с военной точки зрения, "Москва" была предназначена для океана, а не для Черного моря. Море слишком мало для крейсера, который несет крылатые ракеты с дальностью 500 километров. Во времена Холодной войны флагман создали для того, чтобы уничтожать авианосцы Соединенных Штатов. Его так и называли "убийца авианосцев", хотя никаких авианосцев в Черном море нет.

"На "Москве" можно было хорошо разместить командный пункт. Там большие флагманские каюты. Чтобы вы понимали, по-моему, 7 этажей. Лифт для подъема от главного командного пункта, который ниже главной палубы, до ходового мостика. 7 палуб, которые проходит лифт! Ну, чтобы командир или старший на мостике командующего не ходил пешком. Там был бассейн. То есть корабль обеспечивал очень комфортные условия проживания личного состава для длительных походов", — рассказал Неижпапа.

В то же время, добавил он, "Москва" закрывала основные вопросы противовоздушной обороны: там были на вооружении системы обнаружения, радиоэлектронной борьбы и морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт". Это был зонтик ПВО над российскими кораблями. Таким образом, "Москва" выполняла несколько функций: командный пункт, корабль противовоздушной обороны и символ: "Москва пришла с войной".

Глава ВМС рассказал, что когда стало ясно, что "Москву" удалось поразить, его переполняли эмоции. Однако в полноте ощутить радость не удалось, потому что тогда обстановка была очень напряженной.

"Конечно, эмоции были. Но мы тогда еще не постигли вообще важность момента. Потому что война-то идет, завтра может снова кто-то подойти… Не было времени особо сидеть и чувствовать какую-то большую победу, обстановка в то время была очень напряженной. Да, была радость, конечно, что украинское оружие имеет такой успех. Конечно, это такой исторический момент. Но он лично для меня как-то очень быстро прошел", − поделился воспоминаниями Неижпапа.

Как рассказывал "Телеграф", через полгода после уничтожения крейсера "Москва" у нее появился новый командир. Документ с грифом "для служебного использования", датированный 10 сентября 2022 года, обнародовала украинская разведка. Согласно ему, новым командиром потопленного крейсера стал Андрей Саватеев.