Ровно три года назад россиян выбросили с Киевщины. Как это было

После ее освобождения мир впервые увидел зверства россиян

Ровно три года назад, 2 апреля 2022 года Киевская область была освобождена от российских оккупантов. За 33 дня оккупации российские военные совершили в Бучанском районе Киевской области более 9 тысяч военных преступлений.

"Телеграф" напоминает, как украинцы разрушили планы главы РФ Владимира Путина "взять Киев за три дня" и выгнали его бойцов с Киевщины и севера Украины. Захватив столицу, россияне надеялись принудить Украину к капитуляции, однако война длится уже три долгих года, а военные Путина не смогли полностью оккупировать даже Донецкую область.

Бои за Киевщину

Первое сражение за Киевскую область состоялось в первый день полномасштабной войны — около сотни российских вертолетов атаковали Гостомельский аэродром. Они планировали захватить его и взорвать десант. Далее враг имел план перерезать ключевые трассы (Варшавскую, Житомирскую) и продвинуться в Фастов. Часть войск должна была контролировать захваченные территории, а остальные – прорываться на Киев.

Россияне также наступали с востока через Черниговскую и Сумскую области, чтобы окружить Киев в районе Броваров и Борисполя. По российскому плану, в Киеве они должны были захватить стратегические объекты и ликвидировать руководство.

Гостомель защищали срочники Нацгвардии. Они приняли бой и уничтожили шесть российских вертолетов. Однако защитникам не хватало боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Они вынуждены были отступить и через 12 часов боя россияне все же захватили аэродром.

Отступая, украинцы взорвали взлетно-посадочную полосу. Россияне не смогли, как планировали, посадить свои Ил-76. В Гостомеле россияне уничтожили АН-225 "Мрия" — самолет украинского производства, который был одним из самых больших в мире.

Серьезные бои за сам Гостомель продолжались еще 10 дней, россиянам удалось захватить его. Колонны россиян двигались по Киевщине. Утром 25 февраля на мосту через реку Ирпень наши защитники разбили колонну Росгвардии, сам мост был разрушен.

В киевских пригородах Буча и Ирпень развернулись ожесточенные бои. Чтобы остановить движение оккупантов в столицу, украинские военные взорвали мост через реку Ирпень со стороны села Романовка и мост в Стоянке со стороны Житомирской трассы.

Значительную часть Киевщины россияне оккупировали в первые дни войны, были захвачены Иванков, Бородянка, Дымер. В ходе упорных боев 27 февраля в Буче и Ирпене были сожжены десятки единиц вражеской техники. В марте враг захватил Бучу и часть Ирпеня.

Освобождение Киевщины

Освобождение Киевщины

После подрыва дамбы река Ирпень в районе Мощуна разлилась на два километра, что помогло обороне. Российская техника застревала в грязи. Логистика врага была очень усложнена.

Однако россияне не оставляли своего намерения и попытались нанести еще один удар в районе Ирпеня. Они планировали прорваться к мосту на Варшавской трассе в Киев. Однако около 20 марта в Ирпень прибыли дополнительные украинские силы. Наши воины начали вытеснять врага из города, бои шли за каждую улицу.

Ирпень был освобожден 28 марта. 31 марта оккупантов выкинули из Бучи и Гостомеля. 2 апреля Министерство обороны Украины официально объявило о полном освобождении Киевской области.

Зверства россиян за время оккупации

В Буче, Бородянке и Ирпене после освобождения были обнаружены сотни убитых мирных жителей. Россияне оставили после себя разрушения и братские могилы.

На территории Киевской области правоохранители обнаружили 1 590 тел погибших во время оккупации. Такие данные в марте 2024 года после уточнений в течение двух лет предоставило "Укринформу" главное управление Нацполиции в Киевской области.

Большинство из них (1202 человека) — гражданские. Более 200 погибших – военнослужащие и полицейские. Около 180 тел – неустановленные лица. По словам тогдашнего главы полиции Киевщины Андрея Небитова, большинство гражданских были убиты из стрелкового оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналист Вячеслав Шрамович сообщил, сколько людей стали жертвами россиян в Бучанском районе. По его словам, следует отделять цифры погибших в Буче, в Бучанской территориальной общине или в Бучанском районе.