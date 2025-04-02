Рівно три роки тому росіян викинули з Київщини. Як це було

Після її звільнення світ вперше побачив звірства росіян

Рівно три роки тому, 2 квітня 2022 року Київська область була звільнена від російських окупантів. За 33 дні окупації російські військові скоїли в Бучанському районі на Київщині понад 9 тисяч воєнних злочинів.

"Телеграф" нагадує, як українці зруйнували плани глави РФ Володимира Путіна "взяти Київ за три дні" та вигнали його бійців з Київщини та півночі України. Захопивши столицю, росіяни сподівалися змусити Україну до капітуляції, проте війна триває вже три довгих роки, а військові Путіна не спромоглися повністю окупувати навіть Донецьку область.

Бої за Київщину

Перший бій за Київську область відбувся в перший день повномасштабної війни — близько сотні російських гелікоптерів атакували Гостомельський аеродром. Вони планували захопити його та висадити десант. Далі ворог мав план перерізати ключові траси (Варшавську, Житомирську) та просунутися до Фастова. Частина військ мала контролювати захоплені території, а решта – прориватися на Київ.

Росіяни також наступали зі сходу, через Чернігівську та Сумську області, щоб оточити Київ в районі Броварів і Борисполя. За російським планом, в Києві вони мали захопити стратегічні об’єкти та ліквідувати керівництво.

Гостомель захищали строковики Нацгвардії. Вони прийняли бій та знищили шість російських вертольотів. Проте захисникам не вистачало боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Вони змушені були відступити та через 12 годин бою росіяни все ж захопили аеродром.

Відступаючи, українці підірвали злітно-посадкову смугу. Росіяни не змогли, як планували, посадити свої Іл-76. В Гостомелі росіяни знищили АН-225 "Мрія" — літак українського виробництва, який був одним з найбільших у світі.

Запеклі бої за сам Гостомель тривали ще 10 днів, росіянам вдалося захопити його. Колони росіян рухалися Київщиною. Вранці 25 лютого на мосту через річку Ірпінь наші захисники розбили колону Росгвардії, сам міст було зруйновано.

У київських передмістях — Бучі та Ірпені розгорнулися запеклі бої. Щоб зупинити рух окупантів до столиці, українські військові підірвали міст через річку Ірпінь з боку села Романівка та міст у Стоянці з боку Житомирської траси.

Значну частину Київщини росіяни окупували в перші дня війни, захоплено було Іванків, Бородянку, Димер. В ході запеклих боїв 27 лютого в Бучі та Ірпені було спалено десятки одиниць ворожої техніки. В березні ворог захопив Бучу та частину Ірпеня.

Звільнення Київщини

Звільнення Київщини

Після підриву греблі річка Ірпінь в районі Мощуна розлилася на два кілометри, що допомогло обороні. Російська техніка застрягала у багнюці. Логістика ворога була дуже ускладнена.

Проте росіяни не полишали свого наміру та спробували завдати ще одного удару в районі Ірпеня. Вони планували прорватися до мосту на Варшавській трасі до Києва. Проте близько 20 березня до Ірпеня прибули додаткові українські сили. Наші воїни почали витісняти ворога з міста, бої йшли за кожну вулицю.

Ірпінь було звільнено 28 березня. 31 березня окупантів викинули з Бучі та Гостомеля. 2 квітня Міністерство оборони України офіційно оголосило про повне звільнення Київської області.

Звірства росіян за час окупації

У Бучі, Бородянці та Ірпені після звільнення було виявлено сотні вбитих мирних мешканців. Росіяни залишили по собі руйнування та братські могили.

На території Київської області правоохоронці знайшли 1 590 тіл загиблих під час окупації. Такі дані в березні 2024 року, після уточнень протягом двох років, надало "Укрінформу" головне управління Нацполіції в Київській області.

Більшість з них (1202 особи) — цивільні. Понад 200 загиблих — військовослужбовці та поліцейські. Близько 180 тіл — невстановлені особи. За словами тодішнього очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, більшість цивільних було вбито зі стрілецької зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналіст В'ячеслав Шрамович повідомив, скільки людей стали жертвами росіян в Бучанському районі. За його словами, слід відокремлювати цифри загиблих у місті Буча, у Бучанській територіальній громаді чи у Бучанському районі.