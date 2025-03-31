Три роки зі звільнення Бучі. Як виглядало місто після російських звірств (архівні фото)

Загинуло більше тисячі людей

У понеділок, 31 березня 2025 року, треті роковини трагедії в Бучі, яка сколихнула весь світ. Протягом кількох тижнів російські окупаційні війська у березні 2022 року знущались з українців: ґвалтували, вбивали та калічили. За останніми даними, у Бучанській громаді загинуло майже 600 осіб.

"Телеграф" розповість про Бучанську різану та покаже, як виглядала Буча після звільнення від армії Росії. Зауважимо, що 31 березня 2022 року українські бійці звільнили місто під Києвом, де згодом знайшли жахливі докази звірства окупантів.

За офіційними даними, безпосередньо у Бучі росіяни вбили 403 мешканців. А загальна кількість загиблих у Бучанській громаді, яка включає 11 селищ, сягнула маже 600 осіб. При цьому й досі залишається певна кількість неопізнаних тіл.

Вулиці Бучі після окупації РФ

Вулиці Бучі після окупації РФ

Протягом 33 днів Буча була в окупації. Російське вторгнення у це місто почалось 27 лютого. В цей день було завдано ракетного удару в житловий будинок, надійшли повідомлення про першу смерть у Бучі. Протягом усього березня місто та громада потерпали від звірства окупантів. Росіяни грабували, вбивали, ґвалтували, калічили та знущались з українців.

Вулиці Бучі після окупації РФ

Буча після окупації Росії

Побиті вікна у Бучі

Буча 10 травня 2022

Після звільнення Бучі 31 березня світ побачив жахливі світлини — десятки тіл мирних жителів на вулицях, масові поховання, зруйновані будинки. Серед вбитих та зґвалтованих були діти, а деякі люди померли з зав'язаними за спиною руками.

Згорілий танк у Бучі

Наслідки удару по житловому будинку у Бучі

Буча після російської окупації

Вулиці Бучи після російської окупації

За останніми даними, у Бучанській громаді загинуло 554 людини, зокрема 396 від бойових дій, 158 – без ліків і меддопомоги. Також 28 жителів громади померли у сусідніх містах, наприклад, в Ірпені чи Гостомелі. Загалом кількість загиблих з Бучанської громади становить до 582. У Бучанському районі (Буча, Ірпінь, Бородянка, Макарів тощо), за торішніми даними поліції, загинуло понад 1200 людей. І ці дані не остаточні.

Зауважимо, що вже зараз місто майже повністю відновлено після російської окупації. Вулиці з розбитою технікою були чистими вже у травні 2022 року.

Як виглядає Буча після окупації

Як виглядає Буча після окупації

Як виглядає Буча сьогодні

Буча зараз

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