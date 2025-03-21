Бучанська трагедія. Скільки людей насправді загинуло під час вторгнення Росії

Люди помирали від голоду, хвороб та обстрілів окупантів

Загибель цивільних людей в Бучі у березні 2022 року — одна з найбільших трагедій з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте багатьох і досі хвилює питання: скільки ж насправді тоді загинуло людей.

Як зазначає журналіст В'ячеслав Шрамович, посилаючись на звіт Архівного відділу Бучанської міської ради, у цьому питанні є кілька нюансів. Адже слід відокремлювати цифри загиблих у місті Буча, у Бучанській територіальній громаді чи у Бучанському районі.

"У місті Буча з 24.02.2022 до 31.03.2022 загинула 381 людина. З них 281 – внаслідок бойових дій і розстрілів, 100 – від хвороб і відсутності медичної допомоги. Пригадую, що читав у чатах у перші дні окупації, як помирали онкохворі та важкі. Також зафіксовані випадки смертей від голоду, буквально", — пише журналіст.

Зазначається, що до Бучанської міської територіальної громади входять Буча, два селища Ворзель і Бабинці, а також 11 навколишніх сіл, які були окуповані росіянами.

За останніми даними, у Бучанській громаді загинуло 554 людини, зокрема 396 від бойових дій, 158 – без ліків і меддопомоги. Також 28 жителів громади померли у сусідніх містах, наприклад, в Ірпені чи Гостомелі. Загалом кількість загиблих з Бучанської громади становить до 582.

Проте, за словами Шрамовича, у Бучанському районі (Буча, Ірпінь, Бородянка, Макарів тощо), за торішніми даними поліції, загинуло понад 1200 людей. І ці дані не остаточні.

"З 582 загиблих у Бучанській громаді — 435 чоловіків і 147 жінок. 12 дітей (віком від 1,7 до 15 років). Наприклад, троє дітей трьох, п'яти і дванадцяти років загинули в Гаврилівці. 43 загиблих – до цього часу неупізнані. Іноді родичі не можуть дати матеріал для ДНК-аналізу, бо виїхали з України, або ж це неможливо через сильне пошкодження тіл. 38 цивільних пропали безвісти. Ще 33 – до цього часу у полоні в Росії. Один полонений там помер", — пише журналіст.

Смерті від голоду

За словами Шрамовича, ці випадки не вигадки — справжні трагедії. До прикладу, 25 березня загинула жінка, яка мала доньку з інвалідністю, дівчина не могла самотужки доглядати за собою. Ще одним випадком смерті від голоду стали сестри Бочок Людмила та Ніна. Відомо, що Людмилу застрелив російський снайпер, а Ніна мала психічні розлади — померла від голоду.

Журналіст наголошує, що Росія й досі намагається оббрехати трагедію у Бучі, називаючи її "постановою" та провокацією", проте правда відома світу. У мережі є багато супутникових знімків, історій очевидців та інших даних, які підтверджують звірства армії РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі показали супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" у Росії, який атакували безпілотники.