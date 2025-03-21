Бучанская трагедия. Сколько людей на самом деле погибло во время вторжения России

Люди умирали от голода, болезней и обстрелов оккупантов

Гибель гражданских людей в Буче в марте 2022 года — одна из самых больших трагедий с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако многих до сих пор волнует вопрос: сколько же тогда погибло людей.

Как отмечает журналист Вячеслав Шрамович, ссылаясь на отчет Архивного отдела Бучанского городского совета, в этом вопросе есть несколько нюансов. Ведь следует отделять цифры погибших в Буче, в Бучанской территориальной общине или в Бучанском районе.

"В городе Буча с 24.02.2022 до 31.03.2022 погиб 381 человек. Из них 281 — в результате боевых действий и расстрелов, 100 — от болезней и отсутствия медицинской помощи. Вспоминаю, что читал в чатах в первые дни оккупации, как умирали онкобольные и тяжелые. Также зафиксированы случаи смерти от голода, буквально", — пишет журналист.

Отмечается, что в Бучанскую городскую территориальную общину входят Буча, два поселка Ворзель и Бабинцы, а также 11 окрестных сел, которые были оккупированы россиянами.

По последним данным, в Бучанской общине погибли 554 человека, в том числе 396 от боевых действий, 158 – без лекарств и медпомощи. Также 28 жителей общины умерли в соседних городах, например в Ирпене или Гостомеле. В общей сложности количество погибших из Бучанской общины составляет до 582.

Однако, по словам Шрамовича, в Бучанском районе (Буча, Ирпень, Бородянка, Макаров и т.п.), по прошлогодним данным полиции, погибли более 1200 человек. И эти данные не окончательны.

"Из 582 погибших в Бучанской общине — 435 мужчин и 147 женщин. 12 детей (в возрасте от 1,7 до 15 лет). Например, трое детей трех, пяти и двенадцати лет погибли в Гавриловке. 43 погибших — до сих пор не могут быть опознаны. Иногда родственники не могут дать материал для ДНК-анализа, потому что выехали из Украины, или же это невозможно из-за сильного повреждения тел. 38 гражданских пропали без вести. Еще 33 – до сих пор в плену в России. Один пленник там умер", — пишет журналист.

Смерти от голода

По словам Шрамовича, эти случаи не выдумки – настоящие трагедии. К примеру, 25 марта погибла женщина, у которой была дочь с инвалидностью, девушка не могла самостоятельно ухаживать за собой. Еще одним случаем смерти от голода стали сестры Бочек Людмила и Нина. Известно, что Людмилу застрелил российский снайпер, а у Нины было психическое расстройство — умерла от голода.

Журналист отмечает, что Россия до сих пор пытается оболгать трагедию в Буче, называя ее "постановлением" и провокацией", однако правда известна миру. В сети есть много спутниковых снимков, историй очевидцев и других данных, подтверждающих зверства армии РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети показали спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" в России, который атаковали беспилотники.