"Буча номер два?": мережею ширяться фото з загиблими цивільними у Вовчанську

"Санітарна зона" росіян жахає

Мережею почали ширитись фотографії Вовчанська з висоти пташиного польоту, на яких видно тіла мирних мешканців міста. Поряд з ними помітні навіть вирви від вибухів.

Опубліковані кадри мають разючу схожість з фотографіями з Бучі, як облетіли весь світ. Український журналіст Денис Казанський називає Вовчанськ другою Бучею та пише, що це — результат створення "санітарної зони" РФ.

"Трупи мирних мешканців на вулицях Вовчанська. Кадри до болю нагадують побачене у Бучі. Такий результат створення "санітарної зони" російськими військовими злочинцями. На російському ТБ до цього закликали. Їм радісно. Вони пишаються своєю армією", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що, за словами ізраїльського військового оглядача Ігаля Левіна, росіяни вдаються до "тактики скаженого собаки", яка цілком логічна та раціональна для них. Ба більше, вона заважає українському Генштабу планувати свої дії. Оглядач підкреслив, що російське угруповання, залучене на півночі Харківщини, не дозволяє навіть оточити обласний центр. Проте росіяни все одно почали наступ. Це абсолютно ірраціонально з погляду воєнної стратегії, проте окупанти керуються власною логікою, зрозуміти яку, подеколи, буває складно.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи не відмовилися від свого бажання захопити Часів Яр на Донеччині, проте до нього додався Вовчанськ на Харківщині. Терористам потрібно захопити ці два населені пункти, щоб далі розвивати свої наступальні операції.