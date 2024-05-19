Росіяни вчепилися у два українських міста: в ISW пояснили, навіщо вони їм потрібні

Обидва міста мають велике значення для росіян

Російські терористи не відмовилися від свого бажання захопити Часів Яр на Донеччині, проте останнім часом до нього додався Вовчанськ на Харківщині. Терористам потрібно захопити ці два населені пункти, щоб далі розвивати свої наступальні операції.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 травня. Зазначається, що росіяни нещодавно активізували зусилля з захоплення Часова Яра, розпочавши з 17 травня чергові масовані механізовані штурми – це картина, яку на цьому напрямку не спостерігали з початку травня.

Аналітики відзначили, що захоплення Часова Яру з оперативного погляду має для терористів велике значення. Захоплення міста забезпечить їм плацдарм для подальшого наступу у напрямку на Костянтинівку і Дружківку. Це міста, які є частинами південного оборонного поясу України у Донецькій області.

На Харківщині росіянам потрібен Вовчанськ, оскільки його захопленням вони планують завершити першу фазу своєї наступальної операції на цьому напрямку. Далі терористи планують забезпечити собі надійний плацдарм та розпочати другу фазу наступу. Вовчанськ – важливий логістичний вузол та найближче до кордону місто, яке росіяни можуть зробити своєю базою.

Проте поки що немає розуміння, якою саме буде ця друга фаза наступу. Терористи можуть почати розширення "буферної зони" біля кордону, або намагатися просунутися ближче до Харкова, щоб величезне місто потрапило у межі ефективної дії артилерії російських окупантів. Ще один варіант – спроба терористів наступати на Великий Бурлук, щоб створити загрозу оперативному тилу угруповання ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Як писав "Телеграф", за 18 травня на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень з російськими терористами. Шість атак було відбито на півдні від населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російськім військовим наказали захопити Вовчанськ за два дні. Про це розповів полонений боєць ЗС РФ.