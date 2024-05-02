"Русский мир у всій красі": як зараз виглядає Часів Яр (фото та відео)

До повномасштабної війни там мешкало 12 тисяч людей

Росіяни за всяку ціну прагнуть захопити Часів Яр Донецької області. Це місто розташоване менш ніж за 10 кілометрів від зруйнованого Бахмута і має для них дуже велике значення. У мережі з’явилися фото та відео міста, яке знищують росіяни, щоб потім захопити його руїни, заявивши про чергову "перемогу".

Видання Associated Press опублікувало відео Часового Яру, зняте з дрону. Там майже не лишилося цілих будівель. Місто, в якому до війни проживало 12 тисяч людей, зараз практично спорожніло.

Часів Яр тепер має "апокаліптичний вигляд", зазначається у коментарі до відео. Він нагадує Бахмут та Авдіївку, зруйновані та захоплені Росією.

"Стратегічно важливе місто вже кілька місяців перебуває під атакою російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якою вона зможе атакувати інші міста, які становлять основу східної оборони України", — йдеться у статті.

Згадується, що багатоповерхівки у Часовому Яру почорніли від вибухів і мають наскрізні дірки, а то й перетворилися на купи деревини та каміння. Золотий купол церкви залишився недоторканим, проте сама будівля виглядає сильно пошкодженою.

Кадри було знято 29 квітня, дрон не зафіксував ані військових, ані цивільних. Тільки один чоловік, що самотньо йде посередині дороги між зруйнованими будівлями, потрапив у камеру.

"Руйнування підкреслюють тактику випаленої землі, яку застосовувала Росія протягом більш ніж двох років війни, оскільки її війська вбили і перемістили тисячі мирних жителів", — сказано в статті.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував фото з Часового Яру. Їх зняли бійці загону "Південь" УДА. "Руській мір у всій красі", підписав він кадри.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що Часів Яр зараз — пріоритетний напрямок для ворога. Він оцінив шанси росіян захопити місто найближчим часом.