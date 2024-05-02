Оборона Часового Яру: полковник запасу ЗСУ оцінив ризик захоплення міста РФ до "сакральних дат"

Наші воїни захищають кожен метр української землі

Росіяни, не шкодуючи ані живої сили, ані техніки, намагаються досягти успіхів на фронті, щоб зробити "подарунок" своєму диктатору Володимиру Путіну до його інавгурації 7 травня. На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, пріоритетним напрямком для окупантів зараз є Часів Яр.

"Нічого не змінилося, їм потрібні вагомі результати, скоро інавгурація Путіна, день "перемоги" і треба рапортувати про якісь успіхи", — сказав він "24 каналу".

Проте, впевнений Черник, до своїх символічних дат росіяни серйозних тактичних успіхів на фронті не досягнуть. Єдиний варіант для окупантів досягти їх — масове застосування авіації.

Це проблематично для ворога, тому що для цього йому довелося б одночасно застосувати хоча б 6 літаків Су-34. Ворог навряд чи піде на такий крок після ефективного збитку українськими захисниками своїх літаків.

Крім того, навіть на захоплення Авдіївки, яку росіяни засипали рекордною кількістю авіабомб (понад 250 важких бомб за добу), у ворога пішло 4 місяці. Загалом від початку агресії ворог захоплював це місто 10 років.

Водночас ворог намагається розвивати успіхи у напрямку Очеретиного та обійти Часів Яр з півночі. Деякі аналітики вважають, що є ризик оточення ЗСУ. На думку Черника, такий розвиток подій є малоймовірним. Розмови про це – інформаційно-психологічні операції противника. З їхньою допомогою він намагається розхитати мотивацію українців.

"Щоб організувати таку велику операцію і утворити лещата, потрібно хоча б 40-тисячний корпус. Якби його планували нарощувати, впевнений, що вже з'явилася б така розвідувальна інформація", — пояснив Черник.

Видання Associated Press опублікувало відео Часового Яру, зняте з дрону. Місто зазнало масштабних руйнувань, практично всі будівлі у ньому пошкоджені.

Як повідомляв "Телеграф", колишній командир штурмової роти штурмового батальйону Михайло Онуфер оцінив, якою критичною буде втрата Часового Яру для краматорської агломерації, тобто всіх міст від Костянтинівки до Слов’янська. У цих прифронтових містах багато цивільних.