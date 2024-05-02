Під Авдіївкою ― пекло, на інших напрямках теж складно: ситуація на фронті (карта)

ЗСУ відбивають атаки та виснажують ворога на полі бою

У четвер, 2 квітня, розпочався 799-й день великої війни Росії проти України, за останню добу на фронті відбулось 121 бойове зіткнення. Росіяни масовано штурмують позиції ЗСУ на всіх напрямках.

Окупаційні війська найбільше тиснуть під Авдіївкою. На цей відтинок фронту за останню добу прийшлась третина з усіх атак, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

На Куп’янському напрямку за останню добу відбито 14 атак. Росіяни намагались просунутись в районах населених пунктів Харківської (Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки) та Луганської (Стельмахівка) областей.

Окупаційні війська тиснуть з різних сторін

Сили оборони відбили 14 атак на Лиманському напрямку. Окупаційні війська наступали в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, але без успіхів для ворога.

Росіяни хочуть просунутись на цьому відтинку фронту, але отримують "по зубах" від українських військових

За добу ЗСУ відбили 20 атак на Бахмутському напрямку. Росіяни атакували біля Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного та Нового Донецької області.

Бахмутський напрямок - один з найгарячіших на полі бою

Третина усіх добових атак припала на Авдіївський напрямок. Сили оборони відбили 39 штурмів в районах населених пунктів Очеретине, Архангельське, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Прогрес, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Калинове, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

Під Авдіївкою зараз справжнє пекло

На Новопавлівському напрямку відбито 22 атаки. Ворог намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області. Росіяни штурмували позиції Сил оборони за підтримки авіації.

Ворог атакував позиції Сил оборони з землі та повітря

Порівняно спокійно було на Оріхівському напрямку. За останню добу росіяни двічі атакували позиції ЗСУ ― в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На півдні спостерігається певне затишшя

Ворог здійснив 9 атак на Херсонському напрямку. Росіяни хочуть вибити підрозділи Сил оборони на лівому березі Дніпра, проте без успіхів.

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини

Зазначимо, німецькі експерти вважають, що Україні недостатньо військових, щоб зупинити російську армію. На фронті не вистачає людей, бо реально воюють лише 15% військовозобов’язаних.

Раніше "Телеграф" писав, за яке місто будуть йти важкі бої найближчим часом, якщо не вдасться стримати російські війська. Прогнозом поділився ветеран АТО Євген Дикий.