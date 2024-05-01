Кращі турецькі САУ для ЗСУ – чим вони допоможуть на передовій

Турецька САУ помітно перевершує російські аналоги

Україна може отримати від Туреччини 12 самохідних артилерійських установок Т-155 Fırtına калібром 155-мм та боєприпаси до них. Це може статися завдяки оплаті майбутньої покупки США, що викликало інтерес з боку Пентагону.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, які спеціалізуються на висвітленні ситуації у ВПК Туреччини. За їхніми даними може йтися про 12 САУ, які стануть доповненням до турецьких боєприпасів, бронетехніки, БПЛА і артилерії, що вже поставляються.

Т-155 Fırtına по суті є ліцензійною копією південнокорейської САУ K9 Thunder, яка є однією з найновіших (виробництво розпочато 1999 року) у світі у своєму класі. При цьому турецька САУ має свою вежу, шасі, покращену систему управління вогнем, зв’язку, навігації і нагадує польську самохідку САУ, також створену на базі K9 Thunder і добре знайому бійцям ЗСУ.

Щодо бойових можливостей, то Т-155 Fırtına здатна стріляти зі швидкістю до 6 пострілів за хвилину, але за потреби може дати і вищий темп стрілянини – 3 постріли за 15 секунд. З собою розрахунок зброї може возити до 48 снарядів. Останні здатні пролетіти на відстань до 30 км, якщо йдеться про звичайні боєприпаси, і до 40 км – для активно-реактивних.

Для порівняння, основна САУ російської армії "Мста-С" калібром 152 мм може стріляти активно-реактивним снарядом на 29 км та на 25 км – звичайним. Тобто Т-155 Fırtına може з безпечної дистанції легко накрити російську гармату.

При цьому Т-155 Fırtına має досить непогану броню, що захищає її від прямого влучення зброї калібром до 14,5 мм включно, та артилерійських уламків. До того ж на борту є великокаліберний кулемет.

Сама САУ на гусеничному шасі, що з одного боку робить його важчим ніж колісна "Богдана", з іншого — окрім покращеного захисту дає і кращу прохідність, особливо бездоріжжям.

Зауважимо, що інтерес до Т-155 Fırtına в Україні виявляли ще у 2023-му році, правда, тоді особливої конкретики не прозвучало. Але з урахуванням наявності у турецької армії понад 300 подібних САУ, постачання 12 з них ЗСУ не надто вплине на обороноздатність Туреччини.