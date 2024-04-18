У вітчизняного ВПК новий рекорд: Зеленський розповів, скільки САУ "Богдана" виробляємо зараз

За словами президента, у травні буде ще більше

Україна продовжує швидкими темпами нарощувати власну боєздатність. Зокрема, стало відомо, що знову зросла кількість самохідних артилерійських установок "Богдана", яку Україна здатна виробляти за один місяць.

Про це йдеться в повідомленні, що було опубліковане в офіційному Telegram-каналі президента. Якщо в грудні минулого року кількість САУ, яку була здатна виготовити наша оборонка, складала лише шість одиниць, то вже у квітні ми говоримо про десять.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", — повідомив Зеленський.

Серед іншого, написав президент, було заслухано доповідь Головкома Сирського щодо поточної ситуації на фронті та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій", — повідомив президент у своєму щоденному звіті про безпекову ситуацію в Україні.

Засідання за участі Зеленського

Також, як повідомив Зеленський, МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. Крім того, під час онлайн-засідання, обговорили методи боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах.

"Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", — повідомив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже повідомляв про те, що Україна збільшила обсяги виробництва САУ "Богдана". На початку квітня мова йшла про 8 одиниць техніки на місяць.