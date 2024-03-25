Окупанти пригнали до передової новітню САУ "Лотос" – чи така вона небезпечна? (відео)

Росіяни випробовують дослідний зразок САУ для ВДВ

Дефіцит вогневої могутності все сильніше позначається на частинах російських окупантів, які часто створюють справжніх Франкенштейнів. Але крім різних саморобних зразків вони часто відправляють на передову рідкісні і навіть дослідницькі зразки бойової техніки, очевидно для перевірки в бойових умовах.

Таке припущення можна зробити із розміщеного в одному з Telegram-каналів відео з переміщенням досвідченої російської САУ зі 120-мм гарматою-мінометом "Лотос". Судячи з встановлених на ній протикумулятивних гратчастих екранів і маскувальної мережі вона явно їде не на виставку.

САУ Лотос

Як повідомляє військовий експерт Андрій Харук, "Лотос" є ще одним представником лінійки САУ, які розроблялися спеціально для ВДВ РФ. Як базу для самохідки використовували новітню російську бойову машину десанту БМД-4М, яку довелося збільшити у розмірі. Наприклад, аналогічна САУ калібром 120-мм "Нона-С" для ВДВ важить 8 тонн, а "Лотос" аж 18. І це не єдині її мінуси, каже експерт.

Так, скорострільність "Лотоса" дуже середня — 8 пострілів за хвилину, що пояснюється ручним заряджанням, для чого розрахунок зброї збільшений до 4 осіб. Також гранична дальність стрілянини в 13 км хоча і висока для міномета, але для сучасних зразків явно недостатня і підвищує ризик потрапити під вогонь, що коригується БПЛА.

Також артилерійський снаряд "Лотоса" має той самий недолік, що й снаряд з "Нони" — мала початкова швидкість польоту. Результатом цього стає збільшення часу на пристрілку перед нанесенням точного артилерійського удару, що дає цілі більше часу, щоб сховатися.

Досвідчений зразок САУ Лотос

За словами Андрія Харука, у серпні 2023 року в МО РФ заявили про підготовку до державних випробувань САУ "Лотос", які, схоже, пройдуть у бойових умовах на передовий, куди і вирушив один зразок даної техніки.

На початку року під Авдіївкою було знищено схожу з "Лотосом", також 120-мм САУ "Хоста", які створили для ЗС РФ у кількості близько 50 одиниць 15 років тому.