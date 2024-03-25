Оккупанты пригнали к передовой новейшую САУ "Лотос" – так ли она опасна? (видео)

Россияне испытывают опытный образец САУ для ВДВ

Дефицит огневой мощи все сильнее сказывается на частях российских оккупантов, которые часто создают настоящих Франкенштейнов. Но кроме различных самодельных образцов они часто отправляют на передовую редкие, и даже опытные образцы боевой техники, очевидно для проверки в боевых условиях.

Такое предположение можно сделать из размещенного в одном из Telegram-каналов видео с перемещением опытной российской САУ со 120-мм пушкой-минометом "Лотос". Судя по установленным на ней противокумулятивным решетчатым экранам и маскировочной сети она явно едет не на выставку.

САУ Лотос

Как сообщает военный эксперт Андрей Харук, "Лотос" является еще одним представителем линейки САУ, которые разрабатывались специально для ВДВ РФ. В качестве базы для самоходки использовали новейшую российскую боевую машину десанта БМД-4М, которую пришлось увеличить в размере. К примеру, аналогичная САУ калибром 120-мм "Нона-С" для ВДВ весит 8 тонн, а "Лотос" аж 18. И это не единственные ее минусы, говорит эксперт.

Так, скорострельность "Лотоса" весьма средняя – 8 выстрелов в минуту, что объясняется ручным заряжанием, для чего расчет орудия увеличен до 4 человек. Также предельная дальность стрельбы в 13 км хотя и высокая для миномета, но для современных образцов явно недостаточна и повышает риск попасть под ответный огонь, корректируемый БПЛА.

Также артиллерийский снаряд "Лотоса" имеет тот же недостаток что и снаряд из "Ноны" — малая начальная скорость полета. Результатом этого становится увеличение времени на пристрелку перед нанесением точного артиллерийского удара, что дает цели больше времени чтобы скрыться.

Опытный образец САУ Лотос

По словам Андрея Харука, в августе 2023 года в МО РФ заявили о подготовке к государственным испытаниям САУ "Лотос", которые похоже пройдут в боевых условиях на передовой, куда и отправился один образец данной техники.

В начале года под Авдеевкой была уничтожена схожая с "Лотосом", также 120-мм САУ "Хоста", которые создали для ВС РФ в количестве около 50 единиц 15 лет назад.