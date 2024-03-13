"Аналоговнет" на тракторе – оккупанты создали очередного "Франкенштейна"

Вероятно, технику создали для ЧВК Вагнер

Из-за нехватки средств поддержки пехоты, российские оккупанты вынуждены создавать все более странные "самоделки". И если раньше для этого использовалась хотя бы военная техника, теперь все чаще в ход идет гражданская.

Так, военный историк и эксперт Андрей Харук показал фото очередного "шушпанцера" (образец самодельной бронетехники вермахта ставший со временем нарицательным понятием) созданного на базе гражданского трелевочного трактора ТДТ-55. Поверх Последнего была установлена зенитная 57-мм пушка С-60.

Трактор ТДТ-55 с пушкой С-60

Как отмечает Андрей Харук, вероятно данное "оружие" использовалось бойцами ЧВК "Вагнер" из числа заключенных, ведь ТДТ-55 предназначен для перевозки спиленных стволов деревьев, что близко зэкам по духу. Такое применение трактора добавляет ему специфических черт, например, его максимальная скорость составляет всего около 13 км/ч. Также производство ТДТ-55 закончилось еще в 2003-м году, то есть самому "молодому" из тракторов должно быть минимум 20 лет.

При этом пушка С-60 калибра 57 мм, которая производилась с 1950 года, несмотря на 73-летний возраст, остается вполне еще серьезным оружием, способным бить на высоту до 5 км и дальность до 6 км. По этой причине его активно используют и ВСУ, в основном для борьбы с беспилотниками.

Как подчеркивает Андрей Харук, С-60 является распространенным орудием и охотно ставится на разные шасси, но именно на трактор было поставлено впервые. Также эксперт не уверен, что данная "военная техника" вообще использовалась в реальном бою.

Различными самодельными образцами боевой техники вооружаются и так называемые российские "миротворцы" в непризнанной Молдавской приднестровской республике.