Новое "сверхоружие" оккупантов – создавался для моря, но воюет на суше

Есть несколько занимательных моментов

Постепенно лишаясь кораблей Черноморского флота, оккупанты начинают использовать корабельное вооружение на суше. Для этого они создают странные самоделки, чья боевая эффективность весьма сомнительна.

Так, как пишет известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, оккупанты установили реактивный бомбомет РБУ-6000 на шасси грузовика "Урал". Такой выбор удивляет, ведь РБУ предназначен для метания глубинных бомб в открытом море по подводным лодкам.

Глубинные бомбы представляют собой по сути реактивные неуправляемые снаряды калибром 212 мм. Имея вес фугасной боевой части 23,5 кг при общей массе снаряда 119 кг, бомбы являются весьма мощным средством поражения, сравнимый по силе с 220-мм РСЗО "Ураган". Однако для боев на суше они подходят мало.

Дело в том, что масса даже пустой РБУ-6000 составляет 3,5 тонны, а при полном ее снаряжении бомбами-реактивными снарядами вес увеличивается до пяти тонн. При этом масса наиболее распространенного в ВС РФ армейского "Урал-4320" составляет порядка восьми тонн. Обычная установка пятитонной РБУ сильно нагрузит авто и сделает его тяжелым и неповоротливым даже просто в движении. При массовом же пуске 12 ракет весом более 100 кг отдача может попросту перевернуть машину.

Кроме того, РБУ-6000 имеет малую дальность полета реактивного снаряда – порядка 5200 метров, что делает установку уязвимой для дронов-камикадзе, легко работающих на глубину от передовой в 5000-6000 метров.

Впрочем, судя по растущему количеству уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ, корабельное оружие с них можно снять за ненадобностью.