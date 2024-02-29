Британский адмирал помог Украине атаковать корабли РФ в Черном море: СМИ узнали подробности

Британский адмирал останется на посту, чтобы и дальше помогать Украине противостоять России

Начальник штаба обороны и командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Энтони Радакин помог Украине атаковать корабли Черноморского флота России. В ноябре 2024 года он должен был уйти в отставку после трех лет работы, но за особые дипломатические усилия в помощи Украине его оставили на посту до осени 2025 года.

Об этом сообщает The Times. По информации украинских источников издания, 58-летний британский военачальник стал ключевой британской фигурой в планах Украины борьбы против РФ.

Адмирал Тони Радакин занимался так называемой "челночной дипломатией" между Вашингтоном и Киевом. В США беспокоились, что выглядят "слишком тесно втянутыми в войну" между Украиной и Россией. Британский военачальник лично проводил ключевые встречи с украинским военным руководством.

"Он смог понять тактические детали сухопутной войны в Украине, увязать их с более широкой стратегической картиной и необходимостью согласования военного ответа с экономическими и дипломатическими усилиями", — пишет The Times.

В Украине британского адмирала ценили за "мудрое стратегическое мышление". Тони Радакин помогал разрабатывать командованию Сил обороны Украины боевые планы, в том числе и по атаке на Черноморский флот РФ, но не вдавался в подробности из-за соображений безопасности.

"Считается, что Радакин помог украинцам со стратегией уничтожения российских кораблей и открытием Черного моря, благодаря чему морская торговля Украины вернулась к довоенному уровню", — сообщает The Times.

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