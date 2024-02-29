Британський адмірал допоміг Україні атакувати кораблі РФ у Чорному морі: ЗМІ дізналися про подробиці

Британський адмірал залишиться на посаді, щоб і надалі допомагати Україні протистояти Росії

Начальник штабу оборони та командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Ентоні Радакін допоміг Україні атакувати кораблі Чорноморського флоту Росії. У листопаді 2024 року він мав піти у відставку після трьох років роботи, але за особливі дипломатичні зусилля у допомозі Україні його залишили на посаді до осені 2025 року.

Про це повідомляє The Times. За інформацією українських джерел, 58-річний британський воєначальник став ключовою британською фігурою в планах України боротьби проти РФ.

Адмірал Тоні Радакін займався так званою "човниковою дипломатією" між Вашингтоном та Києвом. У США турбувалися, що виглядають "надто тісно втягнутими у війну" між Україною та Росією. Британський воєначальник особисто проводив ключові зустрічі з українським військовим керівництвом.

"Він зміг зрозуміти тактичні деталі сухопутної війни в Україні, пов’язати їх із ширшою стратегічною картиною та необхідністю узгодження військової відповіді з економічними та дипломатичними зусиллями", — пише The Times.

В Україні британського адмірала цінували за "мудре стратегічне мислення". Тоні Радакін допомагав розробляти командуванню Сил оборони України бойові плани, у тому числі й щодо атаки на Чорноморський флот РФ, але не вдавався у подробиці через міркування безпеки.

"Вважається, що Радакін допоміг українцям зі стратегією знищення російських кораблів та відкриттям Чорного моря, завдяки чому морська торгівля України повернулася до довоєнного рівня ", — повідомляє The Times.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Буданов розкрив подробиці знищення російського судна "Цезар Куніков". Відомо, що російський корабель перевозив військовий вантаж із Новоросійська у тимчасово окупований Севастополь.