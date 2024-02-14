Такі був фейєрверк: Буданов розкрив подробиці про "Цезаря Кунікова"

Російський корабель перевозив військовий вантаж з Новоросійська до тимчасово окупованого Севастополя

Великий десантний корабель "Цезар Куніков", знищений українськими військовими вранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму, був завантажений боєприпасами та армійськими вантажами. Саме тому він вибухнув унаслідок атаки морських дронів.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов журналістам після 19-го засідання формату "Рамштайн". Він зазначив, що корабель перевозив вантаж з Новоросійська до тимчасово окупованого Севастополя.

Окрім потопленого ВДК, Буданов також торкнувся інших тем. За його словами, до отримання Україною літаків F-16 залишилося недовго, а також у цьому році Україна отримає нові потужні системи ППО.

Нагадаємо, рано-вранці 14 лютого жителі окупованого Криму почули потужні вибухи та побачили пожежу в морі. Згодом стало відомо, що це була операція Головного управління розвідки. Вона виявилася успішною та відправила на дно черговий "російський військовий корабель". Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков".

Як повідомляв "Телеграф", речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував знищення "Цезаря Кунікова" цитатою президента РФ Володимира Путіна: "вона потонула". За словами спікера ВМС ЗСУ після знищення чергового судна РФ у Чорному морі, "в строю" залишаються лише п’ять одиниць із 13 кораблів Чорноморського флоту.

"Цезар Куніков" став четвертим великим десантним кораблем проєкту 775, який знайшов свою могилу на дні Чорного моря. До нього годувати рибів відправилися "Саратов" та "Новочеркаськ", "Мінськ" вигорів у доку після влучення ракети, а "Оленегірський гірняк" досі ремонтується після "знайомства" з морським дроном біля Новоросійська.