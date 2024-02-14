"Цезарь Куніков" на дні: у ВМС потролили Путіна і розповіли, скільки кораблів залишилося у ворога

Чорноморському флоту РФ знов стало зле

У Військово-морських силах Збройних сил України прокоментували знищення російського великого десантного корабля "Цезарь Куніков", про яке раніше повідомили у ГУР та Генеральному штабі України. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук відповів на подію цитатою Путіна: "она утонула".

Так Плетенчук сказав в етері "Радіо Свобода", прокоментувавши таким чином знищення ВДК "Цезарь Куніков". Нагадаємо, свого часу, президент РФ Володимир Путін саме так прокоментував загибель підводного човна "Курськ", який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі.

"Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула". От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезарь Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі", – зазначив Плетенчук.

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За словами речника ВМС ЗСУ після знищення чергового судна РФ у Чорному морі, "у строю" залишаються лише п'ять одиниць із 13 кораблів Чорноморського флоту.

Окремо Плетенчук відзначив і факт знищення корабля у день смерті офіцера Кунікова, на честь якого і був названий ВДК.

"Може це лиха вдача. Не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого, російський ВДК "Цезарь Куніков" в тимчасово окупованому Криму уразили морські ударні дрони Magura V5. Корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і, зрештою, затонув.